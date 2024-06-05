США невдовзі оголосять про нову військову допомогу Україні, – Білий дім

США найближчими тижнями оголосять про надання Україні нового пакета військової допомоги. Наразі невідомо, що до нього увійде.

Про це повідомив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван під час прес-конференції сьогодні, інформує 24 Канал.

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"Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні", – зазначив Салліван.

До слова, AFP з посиланням на радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана повідомило, що президенти Володимир Зеленський і Джо Байден невдовзі проведуть дві зустрічі – у французькій Нормандії та під час саміту G7 в Італії.

Військова допомога від США