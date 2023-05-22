Що буде після літаків: Жданов припустив головну тему наступного "Рамштайну"

У Міноборони України анонсували нову зустріч у форматі "Рамштайн". Головною темою наступної зустрічі буде надання Україні систем протиповітряної оборони.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, "Рамштайн" щодо постачання для ЗСУ авіації може відбутись у червні – липні.

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ЗРК Patriot не вистачає для збиття усіх ракет

Олег Жданов переконаний, що зараз головна мета – це системи ППО. Комплексів Patriot та SAMP/T не вистачає, аби закрити небо України та збивати усі російські ракети.

Сьогоднішні ракети Х-22 фактично досягли своєї цілі, тому що на всіх Patriot не вистачає. Тому цей "Рамштайн" буде про протиповітряну оборону. Дай Боже, щоб збільшили кількість засобів для захисту нашого неба,

– сказав він.

Військовий експерт зазначив, що Заходу буде проблемно надати Україні більше ЗРК Patriot. Комплексів у найсучаснішій версії мало. З Німеччини їх перемістили до Польщі.

"Ми можемо запропонувати, щоб Польща передала нам їх нам хоча б на час війни. Але згадуємо епізод з двома ракетами, які залетіли в Польщу. Як думаєте, пан Дуда сьогодні готовий поступитися Patriot? Ні, не готовий. Якщо США знімуть зі своїх запасів, то ми цілком можемо їх отримати", – пояснив Жданов.

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