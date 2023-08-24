Готуємося до нового походу і повалення Путіна, – легіон "Свобода Росії"

24 серпня 2023, 13:21
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З останнього рейду легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпуса минуло більш як два місяці. Однак Путіну вже варто готуватися до нових зустрічей з добровольцями.

Вже певний час російські добровольці готуються до проведення нового рейду. Про це ексклюзивно 24 Каналу розповів радник з питань комунікації легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

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Тим часом світ дедалі більше консолідується довкола військової допомоги Україні. Зокрема, нещодавно Нідерланди та Данія оголосили про передачу 61 літака F-16 для України. Тих, хто долучається до авіаційної коаліції, буде лише більше, стверджують у Міністерстві оборони.

Нова операція готується

Посилення військової підтримки України цілком може свідчити, що світ потроху готується до повалення режиму Владіміра Путіна та існування Росії у тому вигляді, якому вона є зараз. 

Справді, весь світ видихне спокійно, якщо існуватиме без Путіна і без Російської Федерації. Люди й землі залишаться, але якщо вони хоч по частинах демократизуються, вже дихатиметься легше,
– зауважив Олексій Барановський.

Водночас насправді складно прогнозувати, що відбудеться в Росії після того, як путінський режим зазнає краху.

"В будь-якому випадку, легіон "Свободи Росії" готується до нового походу, повалення путінського режиму, а далі вже розбиратимемось. Бо якщо не закінчити з Путіним, то далі можна нічого не чекати", – наголосив представник легіону.

Зрештою, якщо нічого не робити у Росії, це може лише призвести до замороження конфлікту в Україні. Або ж нових воєн у майбутньому. 

Олексій Барановський розповів про новий похід легіону: дивіться відео

Рейди РДК та "Свободи Росії": коротко

  • Перша фаза операції Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" пройшла 22 – 24 травня. Вони оголосили про звільнення територій Росії від режиму Владіміра Путіна. Зрештою, добровольці заявили, що за два дні змогли зайти на 42 кілометри углиб Росії. Їм також вдалось затрофеїти зброю і техніку.
  • Незабаром після цього РДК та легіон повідомили про початок другої фази операції у Бєлгородській області. Якщо конкретніше, то добровольці проводили рейд поблизу села Нова Таволжанка, що у Шебекінському районі.
  • Так, 1 червня у Росії заявили, що "диверсанти" атакували пропускний пункт "Шебекіно" з допомогою танків. Бої тривали кілька днів. До слова, на карті DeepState тоді зазначили, що 9,77 кілометра квадратних території Бєлгородської області мають невідомий статус. Згодом цю територію позначили як сіру зону.

Автор: Віра Коновал