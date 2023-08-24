Готуємося до нового походу і повалення Путіна, – легіон "Свобода Росії"

З останнього рейду легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпуса минуло більш як два місяці. Однак Путіну вже варто готуватися до нових зустрічей з добровольцями.

Вже певний час російські добровольці готуються до проведення нового рейду. Про це ексклюзивно 24 Каналу розповів радник з питань комунікації легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

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Тим часом світ дедалі більше консолідується довкола військової допомоги Україні. Зокрема, нещодавно Нідерланди та Данія оголосили про передачу 61 літака F-16 для України. Тих, хто долучається до авіаційної коаліції, буде лише більше, стверджують у Міністерстві оборони.

Нова операція готується

Посилення військової підтримки України цілком може свідчити, що світ потроху готується до повалення режиму Владіміра Путіна та існування Росії у тому вигляді, якому вона є зараз.

Справді, весь світ видихне спокійно, якщо існуватиме без Путіна і без Російської Федерації. Люди й землі залишаться, але якщо вони хоч по частинах демократизуються, вже дихатиметься легше,

– зауважив Олексій Барановський.

Водночас насправді складно прогнозувати, що відбудеться в Росії після того, як путінський режим зазнає краху.

"В будь-якому випадку, легіон "Свободи Росії" готується до нового походу, повалення путінського режиму, а далі вже розбиратимемось. Бо якщо не закінчити з Путіним, то далі можна нічого не чекати", – наголосив представник легіону.

Зрештою, якщо нічого не робити у Росії, це може лише призвести до замороження конфлікту в Україні. Або ж нових воєн у майбутньому.

Олексій Барановський розповів про новий похід легіону: дивіться відео

Рейди РДК та "Свободи Росії": коротко