Ворог прорахувався, – Мусієнко назвав головні задачі Росії під час нового наступу

Росія очевидно забула слово "мир" та все більше нагнітає ситуацію довкола війни. Готуючись до нового масштабного наступу, вона хоче розосередити українську армію та відтягти її резерви з Півдня, щоб не допустити контрнаступу ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Росія хоче відтягнути українські сили від Луганського напрямку та відвернути увагу від наступу в районі Кремінної.

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Оперативні й стратегічні завдання ворога

Олександр Мусієнко зазначив, що оперативними завданнями російських окупантів є:

захоплення Донецької області; встановлення та утримання вигідних позицій; утримання сухопутного коридору до Криму.

Стратегічним завданням росіян, на думку дослідника, є втягування українських сил в бої на Сході, щоб не дати можливості створити ударні угруповання для контрнаступу на Півдні.

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Але дослідник переконаний, що ворог прорахувався, бо Україна саме створює 5 бригад, які, ймовірно, отримають західну зброю та будуть здійснювати контрнаступ.

"Треба сказати, що ворог прорахувався, тому що ми знаємо, що орієнтовно 5 бригад планується створити із наших ЗСУ, саме навчаючи їх на Сході", – сказав Мусієнко.

Росія наступає там, де вона може наступати

За даними Генштабу, ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Як зазначив Олександр Мусієнко, російський наступ залежить від її логістичних спроможностей.

Ворог обрав Куп'янський напрямок, бо хоче відвернути увагу від наступальних дій ЗСУ в районі Кремінної, щоб самому піти в наступ до Куп'янська.

Всі бойові дії, які тривають сьогодні: і Бахмут, і Авдіївка, і так само Куп'янський та Лиманський напрямки – це все дії, які можна схарактеризувати як виконання завдань, спрямованих на захоплення Донецької області. Чогось іншого і більшого на сьогодні не видно,

– сказав Мусієнко.

Дослідник зазначив, що ЗСУ пригальмували російський наступ біля Вугледара, а окупанти зазнали серйозних втрат. Загалом, за словами Мусієнка, всі напрямки, де тривають інтенсивні спрямовані на встановленні контролю, щоб зайняти більш вигідні позиції.

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