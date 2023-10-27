Це все одно добре: політолог про призначення трампіста на посаду спікера Конгресу США

У США обрали нового спікера Палати представників Конгресу. Їм став республіканець та трампіст Майк Джонсон. Він вже встиг заявити, що готовий підтримати надання допомоги Україні, але після узгодження певних умов.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що обрання нового спікера має зрушити питання допомоги Україні від США.

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Виклик для США

Водночас призначення спікером Палати представників Конгресу США республіканця та трампіста Майка Джонсона – це все одно є добре, адже дозволить Конгресу нарешті ухвалювати рішення.

Загалом політична криза, яка зараз триває в США пов'язана з президентськими виборами, до яких розпочалась активна підготовка.

Крім того, в середині листопада закінчиться термін дії бюджетної угоди. Якщо її не буде продовжено або не буде ухвалений бюджет на наступний рік, тоді на США чекає серйозна бюджетна криза. Це виклик для внутрішньої політики Сполучених Штатів. І він може негативно вплинути на вибори.

Найбільш ймовірний сценарій полягає у тому, що навіть завзяті трампісти будуть шукати компромісів та домовлятися,

– наголосив політолог.

Ця ситуація приховує певні ризики для України. Трампісти можуть відкликати частину грошей, які планувалося виділити на допомогу нашій країні, та передати їх на підтримку Ізраїлю чи на стримування Китаю.

Крім того, трампісти мають пріоритет №1 – посилення кордону з Мексикою. І кошти, що мала отримати Україна, вони можуть спрямувати на це.

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Потрібен компроміс

"Однак добре, що є розуміння, зокрема й у нового спікера, що не можна припиняти допомогу Україні та дозволити Владіміру Путіну виграти цю війну", – підкреслив Фесенко.

Політолог припустив, що попри суперечності, допомога Україні з боку США буде продовжена. А республіканці будуть вимагати певних поступок для себе.

"Має перемогти компроміс. І це нормально, адже в США – демократія. Головне, щоб це був раціональний компроміс. І щоб з допомогою й Україні, й Ізраїлю не зволікали. Адже люди, які зараз воюють проти демократії, починають нахабніти і їх потрібно зупинити. І зробити це необхідно своєчасно", – відзначив Володимир Фесенко.

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