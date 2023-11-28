Циклони можуть проявлятися потужніше, – синоптикиня про вплив змін клімату на погоду

Циклон, який накрив Україну цього тижня, з потужним вітром та хуртовинами, спричинив багато проблем українцям. Зокрема понад 800 населених пунктів залишились без світла.

Проте циклони в холодний період приходять в Україну зазвичай з Півдня та Південного Заходу. За словами синоптикині українського Гідрометеоцентру Наталії Птухи, вони приносять опади – сніг або мокрий сніг. Однак їхня інтенсивність буває різною. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Температура й надалі буде підвищуватись

Циклон, що прийшов на цьому тижні в Україну, був доволі потужним, і такі погодні катаклізми не часто можна спостерігати на нашій території.

Це є певна кореляція зі змінами клімату. Вони проявляються у такий спосіб, що деякі погодні процеси можуть мати більш різкий характер. Південний циклон завжди приходив на нашу територію, але цього разу він проявився потужніше,

– наголосила синоптикиня.

В Україні очікується новий циклон , який накрий Захід – а саме Карпатський регіон. Внаслідок негоди, можуть бути обриви ліній енергопостачання і відключення світла. А в умовах гірської місцевості ліквідувати пошкодження та відновити енергопостачання буде дуже складно. Тому українцям варто зробити запаси води, їжі та усього необхідного.

Також зміна клімату може проявлятися у підвищені температури, особливо у зимовий період. Тенденція йде до того, що температура й надалі буде зростати. Відповідно холодних періодів взимку ставатиме менше, а періодів теплої погоди – більше.

Така ситуація очікується в грудні, коли у південні області зайдуть теплі повітряні маси. Тому 1 – 2 грудня температура підніметься вище + 10. На думку Наталії Птухи, це доволі тепла погода для цієї пори року.

Що відомо про новий циклон, який прийде в Україну