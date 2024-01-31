Батька трьох дітей, що не платить аліменти, зможуть мобілізувати: цікавий пункт у законопроєкті

Ввечері 30 січня Уряд вніс до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Одним з пунктів, зокрема, планується прибрати відстрочку для чоловіків, які не платять аліменти.

Новий законопроєкт має на меті збалансувати потреби армії та державного сектора. Про новий пункт щодо відстрочки від мобілізації – розповідає 24 Канал.

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Деталі про відстрочку батьків

У Верховну Раду 31 січня внесли допрацьований законопроєкт про мобілізацію, у якому, зокрема. переглянули підстави для відстрочки від військової служби. Так, наприклад, згідно з проєктом закону, відстрочка для чоловіків або жінок, які мають трьох і більше дітей зберігається, однак додається важливий пункт.

Військовозобов'язаного зможуть мобілізувати, якщо він має заборгованості по сплаті аліментів. Для втрати відстрочки сукупна сума несплачених аліментів має перевищувати суму платежів за три місяці.

Водночас зберігається відстрочка для осіб, які виховують дитину з інвалідністю, а також самостійно виховують дитину (або кілька дітей) до 18 років, якщо другий з батьків визначений зниклим безвісти або помер чи був позбавлений прав;

Інші пропозиції у новому законопроєкті