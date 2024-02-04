Навіть тих, хто за кордоном: українців хочуть зобов'язати уточнювати дані в ТЦК
Кабінет Міністрів 30 січня вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. У цьому документі уряд пропонує впровадити новий механізм уточнення військово-облікових даних.
Зокрема, у нормах законопроєкту про мобілізацію хочуть зобов'язати українців уточнювати дані в ТЦК та СП, навіть тих громадян, що перебувають за кордоном. Що відомо про нові норми уточнення даних у ТЦК –читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Українців можуть зобов'язати уточнювати дані в ТЦК
У документі мовиться, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані. Це може статися у разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію, який запропонував уряд.
У законопроєкті також прописано, куди мають прийти українці для уточнення даних.
Згідно з нормами проєкту закону українці будуть зобов'язані уточнити дані:
- у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг;
- у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку;
- незалежно від місця перебування – в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста без прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Варто зазначити, що повістка, яка надійшла в електронний кабінет призовника, згідно з законопроєктом, має таку ж силу, як і звичайна повістка. Тому притягнення до відповідальності за її ігнорування буде таким же самим, як і за фізичну повістку.
Чоловікам за кордоном можуть змінити надання консульських послуг
- У законопроєкті про мобілізацію пропонують надавати українцям за кордоном консульських послуг лише за наявності військово-облікових документів. Мовиться про громадян від 18 до 60 років.
- Це стосується оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта громадянина України. Наявність військово-облікових документів, згідно з законопроєктом, має перевірити консульський чиновник.
- Варто зауважити, що у цьому законопроєкті також пропонують зменшити призовний вік до 25 років, а також пропонують скасувати строкову службу, замінивши її на військовий вишкіл. Про всі норми законопроєкту про мобілізацію – читайте у матеріалі.