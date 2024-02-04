Навіть тих, хто за кордоном: українців хочуть зобов'язати уточнювати дані в ТЦК

Кабінет Міністрів 30 січня вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. У цьому документі уряд пропонує впровадити новий механізм уточнення військово-облікових даних.

Зокрема, у нормах законопроєкту про мобілізацію хочуть зобов'язати українців уточнювати дані в ТЦК та СП, навіть тих громадян, що перебувають за кордоном. Що відомо про нові норми уточнення даних у ТЦК –читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Українців можуть зобов'язати уточнювати дані в ТЦК

У документі мовиться, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані. Це може статися у разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію, який запропонував уряд.

У законопроєкті також прописано, куди мають прийти українці для уточнення даних.

Згідно з нормами проєкту закону українці будуть зобов'язані уточнити дані:

у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг;

у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку;

незалежно від місця перебування – в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста без прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Варто зазначити, що повістка, яка надійшла в електронний кабінет призовника, згідно з законопроєктом, має таку ж силу, як і звичайна повістка. Тому притягнення до відповідальності за її ігнорування буде таким же самим, як і за фізичну повістку.

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