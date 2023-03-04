Біля берегів Нової Зеландії зафіксували потужний землетрус

4 березня 2023, 13:00
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Джерело:

Reuters

У суботу, 4 березня, стався землетрус магнітудою 6,9 в районі островів Кермадек поблизу Нової Зеландії. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 152 кілометрів.

Про це заявила Геологічна служба США (USGS). Європейський середземноморський сейсмологічний центр раніше оцінив магнітуду поштовхів у 6,6 бала, а глибину – у 183 кілометри.

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Другий землетрус за місяць

Попередження про цунамі після землетрусу не оголошували. 

Зазначимо, що це вже другий землетрус у Новій Зеландії за останній місяць. 15 лютого повідомлялося, що стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Поштовхи відчули біля Веллінгтона.

Місцеві мешканці розповіли, що поштовхи були "масштабні та страшні".

Землетрус стався приблизно в 50 кілометрах на північний захід від Парапарауму на глибині 48 кілометрів. Понад 60 тисяч осіб на Північному та Південному островах повідомили, що відчули поштовхи, зокрема в Окленді та Крайстчерчі.

Згодом за 45 кілометрів на південний захід від Таумарунуі на глибині 78 кілометрів стався землетрус магнітудою 4,0.

Землетруси у Туреччині

  • 27 лютого у турецькій провінції Малатья стався новий землетрус магнітудою 5,6. Відомо, що одна людина загинула, а 69 отримали поранення.
  • У провінції Коньї 24 лютого зафіксували землетрус магнітудою 4,3.
  • 23 лютого у Туреччині відбувся землетрус в одному з найбільш постраждалих від попередніх землетрусів регіонів, у Хатаї. Його відчули прилеглі до Хатая провінції.
  • Окрім цього, 6 лютого на Півдні Туреччини сталися потужні землетруси, найсильніший із яких магнітудою 7,8. Це призвело до серйозних руйнувань та величезної кількості жертв.
  • Турецьке місто Нурдагі у провінції Газіантеп повністю знесуть і відбудують заново.
Автор: Дарина Жданович