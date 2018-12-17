18:51
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Новий рік у Києві: які вулиці перекриють на свята – детальна карта

      1330 Читать новость на русском
      Новий рік 2019 Київ - карта перекритих вулиць та розклад транспорту в новорічні свята 2019
      Які вулиці у Києві перекриють на новорічні свята 2019 / 24 канал

      Через новорічні свята у центрі Києві перекриють низку вулиць та змінять розклад руху транспорту. На яких саме вулицях обмежать рух та чого чекати водіям – далі в матеріалі.

      Софіївська і Михайлівська площі у Києві – стануть головними майданчиками для святкування Нового 2019 року. Тут будуть розгорнуті торгові ряди з їжею, напоями та сувенірами, а також заплановані концерти. 

      Читайте також: Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак

      Як повідомляє прес-служба КМДА, під час проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді буде обмежено рух транспорту. А в роботу наземного громадського транспорту буде внесено зміни.


      Які вулиці перекриють у Києві на новорічні свята-2019: карта 

      Вздовж Володимирського проїзду обмежать рух від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Михайлівської площі та на вулиці Володимирській – від Рильського провулку до Володимирського проїзду.

      Детальний графік перекриття вулиць:
      - 19 грудня з 16:00 до 21:00;
      - 24 грудня з 16:00 до 22:00;
      - у новорічну ніч з 20:00 31 січня до 3:00 1 січня;
      - 1 січня з 14:00 до 21:00;
      - 7 січня з 12:00 до 15:00 буде заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі.

      Читайте також: Як працюватимуть банки в Україні на новорічні свята: графік

      Також 24 грудня буде заборонено рух усіх видів транспорту вздовж провулку Рильського з 00:00 до 23:00.

      Об'їзд закритих кварталів буде налагоджений по вулиці Хрещатик, яка буде відкрита для проїзду автотранспорту в суботні, недільні та святкові дні. Також об'їжджати перекриті вулиці можна буде по вулиці Велика Житомирська

      Для тих, хто вирішити відмовитись від автомобілю на час свят, чекають приємні зміни в роботі громадського транспорту. Зокрема, пасажирський транспорт Києва в новорічну ніч буде функціонувати до 3:00, а фунікулер – цілодобово.

      На час проведення святкових заходів рух тролейбусних маршрутів № 6, № 16 та № 18 буде змінено.

      Читайте також: Якою буде головна ялинка України у 2019 році: неймовірні фото

      Тролейбус №6: буде курсувати так: вулиця Юрія Кондратюка – проспект Маршала Рокоссовського – вулиця Полярна – вулиця Вишгородська – вулиця Кирилівська – Подільський узвіз – вулиця Овруцька – вулиця Герцена – вулиця Мельникова – станція метро "Лук’янівська". І у зворотному напрямку.

      Тролейбус №16: курсуватиме: вулиця Щусєва – вулиця Ризька – вулиця Дорогожицька – вулиця Мельникова – вулиця Січових стрільців – вулиця В’ячеслава Чорновола – проспект Повітрофлотський. Так само у зворотному напрямку.

      Тролейбус №18: вулиця Сошенка – вулиця Вишгородська – вулиця Кирилівська – Подільський узвіз – вулиця Овруцька – вулиця Герцена – вулиця Мельникова – вулиця Січових стрільців – вулиця В’ячеслава Чорновола – проспект Повітрофлотський. У зворотному напрямку за цією ж схемою.

      Автобусні маршрути №24 та №114 на час проведення заходів на Михайлівській, Софійській площах і Володимирському проїзді курсуватимуть за схемою руху робочого дня.

      Теги: Новини України Публікації Новини Києва Авто Транспорт Новорічні свята Інфографіка
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Стихійні лиха, що сколихнули світ у 2018 році: нищівні пожежі, землетруси, повені
      сьогодні , 18:01 Стихійні лиха, що сколихнули світ у 2018 році: нищівні пожежі, землетруси, повені
      Наталя Боднар 163
      Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      сьогодні , 17:30 Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      Леонід Остальцев 120
      "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      сьогодні , 17:06 "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      Борис Немировський 2825
      Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      сьогодні , 16:02 Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      Сергій Лещенко 406
      Новий рік у Києві: які вулиці перекриють на свята – детальна карта
      сьогодні , 16:00 Новий рік у Києві: які вулиці перекриють на свята – детальна карта
      1330
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Одіозний Добкін загримів до російського "списку Путіна": подробиці
       16 грудня , 13:50
      Як вплине закон про деокупацію на ситуацію на Донбасі: думка експерта
      4 жовтня 2017 , 07:02
      Києву і не снилось: що наробила з автомобілями повінь у Греції
       27 липня , 19:26
      Брат зірки Манчестер Юнайтед міг опинитися в Зорі
       17 жовтня , 23:09
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук