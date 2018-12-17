Новий рік у Києві: які вулиці перекриють на свята – детальна карта

Через новорічні свята у центрі Києві перекриють низку вулиць та змінять розклад руху транспорту. На яких саме вулицях обмежать рух та чого чекати водіям – далі в матеріалі.

Софіївська і Михайлівська площі у Києві – стануть головними майданчиками для святкування Нового 2019 року. Тут будуть розгорнуті торгові ряди з їжею, напоями та сувенірами, а також заплановані концерти.

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Як повідомляє прес-служба КМДА, під час проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді буде обмежено рух транспорту. А в роботу наземного громадського транспорту буде внесено зміни.



Які вулиці перекриють у Києві на новорічні свята-2019: карта

Вздовж Володимирського проїзду обмежать рух від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Михайлівської площі та на вулиці Володимирській – від Рильського провулку до Володимирського проїзду.

Детальний графік перекриття вулиць:

- 19 грудня з 16:00 до 21:00;

- 24 грудня з 16:00 до 22:00;

- у новорічну ніч з 20:00 31 січня до 3:00 1 січня;

- 1 січня з 14:00 до 21:00;

- 7 січня з 12:00 до 15:00 буде заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі.

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Також 24 грудня буде заборонено рух усіх видів транспорту вздовж провулку Рильського з 00:00 до 23:00.

Об'їзд закритих кварталів буде налагоджений по вулиці Хрещатик, яка буде відкрита для проїзду автотранспорту в суботні, недільні та святкові дні. Також об'їжджати перекриті вулиці можна буде по вулиці Велика Житомирська.

Для тих, хто вирішити відмовитись від автомобілю на час свят, чекають приємні зміни в роботі громадського транспорту. Зокрема, пасажирський транспорт Києва в новорічну ніч буде функціонувати до 3:00, а фунікулер – цілодобово.

На час проведення святкових заходів рух тролейбусних маршрутів № 6, № 16 та № 18 буде змінено.

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Тролейбус №6: буде курсувати так: вулиця Юрія Кондратюка – проспект Маршала Рокоссовського – вулиця Полярна – вулиця Вишгородська – вулиця Кирилівська – Подільський узвіз – вулиця Овруцька – вулиця Герцена – вулиця Мельникова – станція метро "Лук’янівська". І у зворотному напрямку.

Тролейбус №16: курсуватиме: вулиця Щусєва – вулиця Ризька – вулиця Дорогожицька – вулиця Мельникова – вулиця Січових стрільців – вулиця В’ячеслава Чорновола – проспект Повітрофлотський. Так само у зворотному напрямку.

Тролейбус №18: вулиця Сошенка – вулиця Вишгородська – вулиця Кирилівська – Подільський узвіз – вулиця Овруцька – вулиця Герцена – вулиця Мельникова – вулиця Січових стрільців – вулиця В’ячеслава Чорновола – проспект Повітрофлотський. У зворотному напрямку за цією ж схемою.

Автобусні маршрути №24 та №114 на час проведення заходів на Михайлівській, Софійській площах і Володимирському проїзді курсуватимуть за схемою руху робочого дня.