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      Новий рівень відносин України і США може початися у 2021 році, – експерт

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      Зеленському важливо налагодити дружній діалог з Трампом
      Зеленському важливо налагодити дружній діалог з Трампом / 24 канал

      Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського – поки відкрите питання. Швидше за все, не раніше осені. У серпні у Вашингтоні політичне життя завмирає. Але візит готується.

      Про це 24 каналу розповів заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков, коментуючи телефонну розмову Трампа і Зеленського.

      Коли б не відбулася зустріч Трампа і Зеленського, виклики будуть ті самі, що й при Порошенку. Головне – як достукатися до Трампа, налагодити з ним діалог? На президента США класичні аргументи не діють. Але, якщо з боку Києва буде систематична робота, то гарні чи не дуже стосунки з Трампом – не надто важливий фактор,
      – вважає Микола Бєлесков.

      Політичний аналітик зазначає: наступного року американці входять у передвиборчу президентську кампанію. Не виключено, що про новий рівень відносин України і США можна буде говорити в 2021 році. Коли президентом знову оберуть Трампа або буде новий глава Білого дому – представник демократів.

      Але, наголошує Бєлєсков, політика США щодо України залишиться незмінною. Хоча ми можемо мати більший рівень допомоги Вашингтона. Все залежить від самої України – продовження нашої співпраці з МВФ, боротьби з корупцією. Важливо, щоб в Україні не було вибіркового правосуддя, корупційних схем.

      Президент Зеленський на зустрічі з Трампом може підняти питання про Будапештський формат перемовин для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Але проблема не у форматах. А, як сказав спецпредставник США Волкер, – як переконати Росію змінити свою лінію поведінки. Тому нас цікавить збільшення фінансової допомоги США, надання летального озброєння, продовження і посилення антиросійських санкцій,
      – зауважив Микола Бєлєсков.

      Про що говорили Трамп і Зеленський? Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 25 липня. Політики домовились предметно обговорити практичні питання взаємодії обох держав під час візиту Зеленського до США. Трамп підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України, а також готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні. Зеленський сподівається, що його перший візит до США відбудеться влітку 2019 року. Дата обговорюється українською і американською сторонами.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини США Новини політики Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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