На що перетворився "Новочеркаськ" після зустрічі з українськими ракетами: супутникові фото

У мережі з'явилися супутникові фото, як виглядає російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" після зустрічі з українськими крилатими ракетами.

Журналіст The New York Times Крістіан Тріберт опублікував у соцмережі X (раніше Twitter) супутникове фото, як виглядає ВДК "Новочеркаськ" після удару. Про це пише 24 Канал.

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Як тепер виглядає "Новочеркаськ"

Журналіст показав свіже супутникове фото Maxar за 26 грудня. На ньому можна побачити залишки російського десантного цеху класу "Ропуча" у східному порту Феодосії – з нього парує дим і він значною мірою затоплений.

Так, праворуч – той самий великий десантний корабель "Новочеркаськ". На фото видно, що тепер він більше нагадує шматочок вугілля.

Крістіан Тріберт надав старе супутникове фото для порівняння, зроблене 5 грудня 2023 року.



Як виглядав "Новочеркаськ" до та після удару / Колаж 24 Каналу

Варто звернути увагу і на невелике судно, яке розміщене нижче. Воно також частково пішло під воду.

Згідно з даними російської служби "Радіо Свобода", це старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150". Окупанти ставлять його на це місце вже роками. Зокрема його помічали на фото, починаючи від 2007 року.

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