Нового посла США в Україні досі не призначили через "Північний потік-2", – Гербст

На думку Джона Гербтса, спільна заява Джо Байдена та Ангели Меркель щодо російського "Північного потоку-2" стала катастрофою. Через це загальмувався процес призначення послів у багатьох країнах, зокрема й в Україні.

Чому посла досі не призначили

Посол США в Україні у 2003 – 2006 роках пояснив, що з обранням нової американської адміністрації треба багато часу на затвердження послів різних країн. Водночас він сподівається, що посла в Україні призначать до кінця 2021 року.

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"Є ще одна складність у цьому контексті. Я погоджуюся з Україною, як і більшість людей у Конгресі, що рішення Байдена щодо "Північного потоку-2" було катастрофою для Сполучених Штатів і для Європи також,

– заявив дипломат.

Саме через це невдале рішення, за його словами, сенатор Круз загальмував призначення послів у багато країн. Відповідно – не вдалося швидко призначити американського посла в Україні.

Що треба знати про посла США в Україні

У травні 2019 року тодішній президент США Дональд Трамп звільнив з посади посла США в Україні Марі Йованович. Республіканець звинуватив дипломатку у протидії його політиці.

Відтоді в Україні працюють тимчасові повірені у справах США, а нового посла не призначали вже понад 2 роки.

Наприкінці липня повірений у справах США Джордж Кент заявив, що процес відбору посла ще триває. Однак ім'я кандидата оголосять вже найближчим часом. Американський наголошував, що дипломата оберуть з досвідом роботи у міжнародній політиці.