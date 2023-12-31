"Милосердя – риса нашого народу": Путін вітав з Новим роком Камчатку, а Україну атакували ракети

Для жителів Камчатки на Далекому Сході Росії Новий рік уже прийшов. Коли громадяни ворожої держави слухали звернення свого президента, на Україну летіли ракети. Жителі різних регіонів чули вибухи.

У неділю, 31 грудня, близько 13:30 у всіх регіонах пролунала повітряна тривога, згодом стало відомо, що існує реальна повітряна загроза. В той самий час у Росії на Камчатці була 23:30 – громадяни держави-агресорки чекали на Новий рік та зі задоволенням слухали слова Владіміра Путіна. Про це пише 24 Канал.

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Цинізм зашкалює: що наговорив Путін

За словами кремлівського ватажка, Москва ніколи не відступить, оскільки нібито "немає такої сили", яка здатна роз'єднати людей всередині Росії. Ба більше, немає такої сили, яка здатна зупинити так званий "розвиток".

Дорогі друзі, ми проводжаємо 2023 рік. Зовсім скоро він стане частиною історії, а нам доведеться йти вперед, бачити майбутнє, Новий рік йде з Росією,

– так Путін привітав жителів Камчатки, коли в Україні пролунали вибухи внаслідок ракетної атаки.

Путін поспішив запевнити, що "доля Вітчизни об'єднує", а сама "Росія проходить історичний етап". Однак, очевидно, що єдине, у чому росіяни справді "єдині", – це у своїй бідності, зокрема ментальній, а теперішній "історичний етап", у якому живе Росія, знаменується репресіями, кровопролиттям та тотальною несправедливістю.

Багато що зараз залежить від нас самих, налаштовуємося на краще. Ми єдині в наших помислах, праці та бою. Основні риси народу Росії: солідарність, милосердя, стійкість. Наші військові – на передньому краї боротьби за правду та справедливість.

Про милосердя від президента ворожої держави особливо цинічно було чути в той час, коли російська армія випускала ракети по мирних містах нашої держави.

Де лунали вибухи