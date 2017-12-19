Новорічну ялинку в Києві показали з висоти пташиного польоту: дивовижні фото

Увечері, 19 грудня, в Києві на Софійській площі відбулося урочисте засвічення вогнів на Головній ялинці країни.

Фото новорічної ялинки з висоти пташиного польоту, зроблених під час відкриття, виклали на сторінці Vnebo.com.ua у Facebook.

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Автором світлин, які були відзняті з квадрокоптера є Олександр Гончаров.

Зазначимо, на відкриття головної ялинки країни прийшли сотні людей.

У заході також взяли участь дружина Президента України Марина Порошенко, мер Києва Віталій Кличко та засновник компанії "Folk Ukraine", що організовує новорічно-різдвяні свята на Софійській площі, Ігор Добруцький.

Загалом, святкування відбуватимуться на трьох локаціях столиці – Софійській і Михайлівській площах, а також на Володимирському проїзді до 14 січня 2018 року.