Вигадали новий спосіб: у ВМС сказали, чи вдасться росіянам захистити кораблі

Британська розвідка повідомила, що Росія намагається захистити свої кораблі від атак з боку українських військових в порту Новоросійська. Росіяни почали встановлювати баржі для входу в морський порт. Однак такий статус-кво не буде тривати вічно.

Таку думку 24 Каналу висловив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, зауваживши, що відсутність кораблів у Чорному морі пов’язана з пошуком рішень: як їх вивести та не втратити. Тимчасом українські військові стоять напоготові.

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Спосіб захистити кораблі

Росіяни почали встановлювати баржі для входу в Новоросійський морський порт для захисту Чорноморського флоту. Також, за словами Плетенчука, була така ситуація, що росіяни повністю боновими загородженнями у два ряди перекривали вхід до гавані.

Ті, хто розповідав про непереможний Чорноморський флот чомусь закрились на базі та "запечатали" двері,

– зазначив речник Військово-морських сил.

Втім, це не означає, що ворог буде завжди ховатись за огородженнями та не шукати спосіб розв'язати цю проблему. Зараз у Чорному морі є певна відсутність кораблів. Це пов'язано з пошуком рішення: як вийти в море, але при цьому не втратити кораблі.

"Думаю, що згодом вони наважаться виходити. Недаремно ж туди приїжджав очільник міністерства оборони Росії і наказав усе поглибити та розширити", – зауважив Плетенчук.

За словами речника Військово-морських сил, такий статус-кво тривати вічно не буде.

"В якийсь момент хтось блимне очима і, сподіваюсь, що це будемо не ми", – додав Плетенчук.

Ситуація у Чорному морі