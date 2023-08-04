У Новоросійську потужно квітне "бавовна": окупанти бідкаються про "атаку морських дронів"
У Росії продовжується марафон цвітіння "бавовни". Так, вранці 4 липня у місті Новоросійськ, що в Краснодарському краї, нібито чули "гучні звуки вибухів".
Про це повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти також бідкалися, що місто буцімто атакували "невідомі морські дрони", передає 24 Канал.
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Що відомо про "вибухи" у Новоросійську
Місцеві жителі повідомляють, що "вибухи" у Новоросійську пролунали приблизно о 5 ранку за місцевим часом. Росіяни бідкалися, що чули кілька "пострілів", якими нібито "намагалися збити безпілотники".
У Новоросійськ завітала "бавовна" / Фото з російських телеграм-каналів
Ці вибухи чули впродовж 10 хвилин, а згодом очевидці зробили кілька фото, як щось "палало у воді". Очевидці повідомили, що місто нібито атакували "морські дрони".
У Новоросійську щось потужно горить: дивіться відео
Крім того, у мережі також з'явилися відео, де видно, як у небо після "вибухів" піднявся стовп густого сірого диму.
У небо у Новоросійську піднявся стовп диму: дивіться відео
Журналісти BBC розповіли, що, за повідомленнями місцевих, що звуки вибухів також лунали й вночі поблизу морського порту в місті. Також вибухи чули й в населеному пункті Южная Озереевка, де розташований морський нафтоналивний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.
Вибухи могли лунати поблизу порту у Новоросійську: дивіться відео
Згодом інформацію про вибухи підтвердили російські екстрені служби. Там наголосили, що всі дані вже нібито передали спеціальним службам країни-агресорки.
Інформацію про "вибухи" у Новоросійську передали у спецслужби: дивіться відео (18+)
У телеграм-каналі "Кримський вітер" зазначили, що у Новоросійську потрапили до так званого "нафтового маяка". Там пояснили, що це виносний пристрій для приймання нафти, розташований за кілька кілометрів від берега Чорного моря.
У Новоросійську могли атакувати "нафтовий маяк" / Фото з російських телеграм-каналів
У мережі також опублікувати кадри ймовірного "знищення ворожої морської цілі" у Новоросійську. Місцеві наголошують, що гучний звук чули у різних районах, у багатьох машин спрацювала сигналізація.
Знищення "ворожої цілі" у Новоросійську: дивіться відео
Згодом на "атаку дронів" відреагували й в міністерстві оборони Росії. Там зазначили, що російські кораблі буцімто "відбили атаку двох українських безекіпажних катерів" на військово-морську базу Новоросійськ.
Новоросійськ начебто атакували "безекіпажні катери": дивіться відео
У міноборони країни-агресорки сказали, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму внаслідок спроби атаки у Новоросійську нібито не постраждала. Але наразі там встановлена тимчасова заборона руху суден у порту Новоросійська.
У Новоросійську нібито не постраждав "нафтовий маяк": дивіться відео
Також про вибухи у місті висловився й мер Новоросійська. Він наголосив, що російські військові підрозділи начебто "ефективно відпрацювали по захисту нашого міста", а також запевнив, що всі об'єкти життєзабезпечення та логістики "перебувають під надійним захистом".
У Росії постійно лунають вибухи
- У російському Підмосков'ї 3 серпня очевидці повідомляли про "бавовну". Там нібито лунали вибухи на цеху з виробництва акумуляторів.
- За кілька днів до цього російську Москву знову "атакували невідомі безпілотники". Зокрема, очевидці повідомляли про вибухи в одній з веж "Москва-Сіті".
- Також кілька регіонів Росії накрили потужні пожежі. Крім цього, там продовжується марафон з підпалом "військкоматів".