У Новоросійську "тривожно": до росіян завітала гучна "бавовна"

Ввечері у Новоросійську пролунав дуже гучний вибух. Росіяни намагалися збити ракету.

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, про гучний вибух у Новоросійську. Соцмережами вже ширяться кадри з місця подій.

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Що відомо про "бавовну" у Новоросійську

Телеграм-канал "Крымский ветер" пише, що ввечері 4 січня у Новоросійську було гучно. За попередніми даними, російська ППО намагалися збити ракету.



Ймовірні наслідки роботи ППО у Новоросійську / Фото "Крымского ветра"

Відомо, що ворожі телеграм-канали закликали росіян не поширювати соцмережами фото та відео з місця подій. Також жителів країни-агресорки попросили взагалі не обговорювати в коментарях те, що сталося у Новоросійську.

Наразі невідомо, чи вдалося окупантам збити ракету. Інформація щодо можливих прильотів у Росії уточнюється.

Що ще сталося у Росії 4 січня

У ніч на 4 січня у Челябінську невідомі спалили російський літак Су-34. У соцмережах з'явилися кадри з процесом підпалу ворожої техніки.

До слова, голова ГУР МО Кирило Буданов 4 січня святкував свій день народження. Йому виконалося 38 років. Представник української розвідки Андрій Юсов пожартував, що у такий спосіб добрі люди могли привітати Буданова зі святом.

Також 4 січня було гучно у Липецькій області. Кремлівська пропаганда заявила про ракетну атаку та традиційно сказала, що російська ППО нібито все збила, а втрат немає. Місцеві жителі жалілися через те, що навколо "тремтіло все".