НСЖУ назвала імена медійників, які загинули на російсько-українській війні

14 квітня 2022 , 00:52
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Джерело:

Національна спілка журналістів

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України змусило взяти в руки зброю багатьох, зокрема журналістів. Медійники пліч-о-пліч з військовими, нацгвардійцями та спецпризначинцями боронять рідну землю від ворога.

На жаль, серед представників ЗМІ є загиблі, ми ніколи не забудемо їхній подвиг. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за волю та майбутнє української держави.

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НСЖУ назвали імена загиблих медійників

У Національній спілці журналістів назвали імена медійників, які полягли на полі бою, захищаючи рідну землю, від російських окупантів:

  • П'єр Закжевськи;
  • Олександра Кувшинова;
  • Олександр Литкін;
  • Павло Лі;
  • Сергій Пущенко;
  • Євген Сакун;
  • Брент Ентоні Рено;
  • Оксана Бауліна;
  • Ділєрбек Шакіров;
  • Віктор Дєдов;
  • Віктор Дудар;
  • Лілія Гумянова;
  • Юрій Олійник;
  • Олег Якунін;
  • Максим Левін;
  • Мантас Кведаравічус;
  • Сергій Заїковський;
  • Денис Котенко;
  • Євген Баль;
  • Роман Нежиборець.


Назвали імена медійників, які загинули на війні / Фото НСЖУ

На війні загинув оператор 24 каналу Юрій Олійник

Росія вранці 24 лютого пішла у повномасштабний наступ на територію України. Юрій Олійник одразу сповістив колег, що захищатиме рідну землю.

Він зізнався, що йде на війну та зі всіма попрощався, а згодом приєднався до своєї бригади, у складі якої брав участь в бойових діях ще у 2014 році.

Через місяць колектив 24 каналу сколихнула моторошна звістка – оператор Юрій Олійник 23 березня загинув на Луганщині. За 8 днів у Львові, в Гарнізонному храмі Петра та Павла, відбулася церемонія прощання з Героєм.

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Оператор 24 каналу Юрій Олійник загинув у бою на Луганщині: відео

 

Автор: Олег Васьків