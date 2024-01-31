Путіна чекають сюрпризи, Україна досягне успіхів: Нуланд дала прогноз на 2024 рік

Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд 31 січня перебувала з візитом в Україні. Вона озвучила свій прогноз на перебіг подій у 2024 році.

Посадовиця розповіла на Софіївській площі, що Україна доб'ється дуже великих успіхів. Окрім того, Нуланд згадала й про Путіна, пише 24 Канал.

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Що сказала Нуланд про 2024 рік

Я маю сказати, що я залишаю сьогодні (31 січня 2024 року – 24 Канал) Київ із великою впевненістю в єдності та рішучості українського народу щодо 2024 року. Я також упевнена, що попри те, що Україна зміцнює свій захист, Путіна чекають сюрпризи на полі бою. І Україна доб'ється дуже великих успіхів,

– заявила заступниця державного секретаря США.

Вона також сказала, що американці розуміють і захоплюються тим дивом, якого Україна вже досягла, захищаючи себе від такої жахливої російської агресії.

"І ми також розуміємо, що трапиться, якщо ви не зможете не лишень виживати, а й процвітати. Отож я абсолютно впевнена, що це розуміння буде позначене і в рішенні Конгресу на пропозицію президента Байдена", – запевнила Нуланд.

Тобто посадовиця переконана – Конгрес проголосує за виділення 60 мільярдів доларів допомоги Україні.

США вже спрямували для ЗСУ бомби GLSDB

Вікторія Нуланд прокоментувала постачання Україні високоточних бомб великої дальності GLSDB.

"Ми продовжуємо надавати безпекову допомогу, у всіх категоріях, зокрема й нові інвестиції та нові системи озброєння, такі як бомби малого діаметра (GLSDB), які вже в дорозі на фронт, а також підтримувати відродження українського військово-промислового комплексу, так само як і нашого, аби впевнитись, що ми можемо продовжити боротьбу проти тих, хто загрожує нашій свободі", – наголосила заступниця держсекретаря США.

Що відомо про візит Нуланд до Києва