У Нур-Султані посилюють охорону адміністрації: заборонений проїзд авто

У Нур-Султані продовжує загострюватись ситуація. Біля столичної адміністрації виставили поліцейське оточення. Заборонили також рух автомобілів по вулицях, що навколо будівлі.

За кілька кварталів від адміністрації, біля Палацу "Жастар", чергують силовики зі щитами.

До теми Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

У столиці мають запустити громадський транспорт

Громадський транспорт у Нур-Султані має почати працювати 6 січня. Планують, що він вийде на лінію з 7:00 та курсуватиме у звичайному режимі. Однак в компанії, що відповідає за транспорт, зазначають, що це за умови, якщо не станеться непередбачених ситуацій.

Чому у Казахстані виникли протести

Люди вийшли на протести в Казахстані ще з 3 січня 2022 року. Спочатку зазначали, що через зростання цін на газ. Влада погодилася знизити вартість блакитного палива, але ситуація навпаки загострилась. Ймовірно, вартість газу – це був лиш привід.

Мітингувальники висунули вимоги. Серед них з'явилися пункти про відставку уряду, проведення місцевих виборів та боротьба з впливом колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Радбез.

Чинний президент Касим-Жомар Токаєв відправив Назарбаєва у відставку. Сам політик на заворушення не реагував.

За інформацією російських ЗМІ, Назарбаєв уже готовий покинути Казахстан.

Токаєв заявив про перших жертв протестів у Казахстані. Президент мав на увазі силовиків.

Протести у Казахстані: все, що потрібно знати – дивіться відео 24 каналу: