NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує

Американські ЗМІ пишуть, що Росія почала вивозити своїх дипломатів з України. Загалом українську територію залишили 30 сімей. У російському МЗС цю інформацію спростовують.

Такою інформацією з The New York Times поділився високопоставлений український чиновник з органів безпеки. Евакуація начебто відбулась 5 січня.

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Діти та дружини дипломатів залишили українську територію, – ЗМІ

В основному діти та дружини дипломатів в автобусах вирушили до Москви. У наступні кілька днів Україну залишили ще близько 30 осіб. У 2 інших консульствах дипломатам теж сказали підготуватись до виїзду.

Інформацію про можливу евакуацію раніше підтверджували і у США.

У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів сімей дипломатів посольства Росії в Україні наприкінці грудня та на початку січня,

– повідомив один американський чиновник.

У Росії цю інформацію спростовують

Як повідомляє ТАСС, російське міністерство закордонних справ одразу після публікації NYT спростувало цю інформацію. У МЗС держави-агресорки кажуть, що посольство у Києві працює у штатному режимі.

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Що казали у МЗС Росії про можливий напад:

Сергій Лавров запевнив, що дані про можливий напад Росії є "дезінформацією".

МЗС Росії знову повторює, що в 2014 році в Україні стався "держпереворот".

При цьому Лавров побідкався, що Захід виконує усі "хотілки" України.

У державі-агресорці переконані, що НАТО спеціально "заманює" країни Скандинавії.

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