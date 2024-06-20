"Голову відрізати та настромити": ЗМІ отримали перехоплення запису наказу російського командира

Журналісти змогли отримати аудіозапис перехоплення розмови російського командира. У ньому чітко чути, як він віддає підлеглим наказ обезголовити військовослужбовця Збройних Сил України.

Подібний цинізм та жорстокість стався 17 червня 2024 року. Зазначається, що це відбулося біля Старомайорського Волноваського району Донецької області.

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Вдалося отримати запис перехоплення наказу російського командира

Представники одного з підрозділів окупаційних російських військ віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військовослужбовців українських Сил оборони та обезголовлювати їх.

На аудіо чути, як російський військовий, використовуючи нецензурну лексику, вимагає від підлеглих відрізати українському військовому голову і насадити на палю для залякування інших українських бійців.

Автомати американські, н***й. Усе забрати, документи, гроші, н***й. Золото, діаманти, зуби виколупати, голову відрізати й мені принести,

– заявив російський командир.

Що цьому передувало: коротко