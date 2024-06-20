"Голову відрізати та настромити": ЗМІ отримали перехоплення запису наказу російського командира
Джерело:"Українська правда"
Журналісти змогли отримати аудіозапис перехоплення розмови російського командира. У ньому чітко чути, як він віддає підлеглим наказ обезголовити військовослужбовця Збройних Сил України.
Подібний цинізм та жорстокість стався 17 червня 2024 року. Зазначається, що це відбулося біля Старомайорського Волноваського району Донецької області.
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Вдалося отримати запис перехоплення наказу російського командира
Представники одного з підрозділів окупаційних російських військ віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військовослужбовців українських Сил оборони та обезголовлювати їх.
На аудіо чути, як російський військовий, використовуючи нецензурну лексику, вимагає від підлеглих відрізати українському військовому голову і насадити на палю для залякування інших українських бійців.
Автомати американські, н***й. Усе забрати, документи, гроші, н***й. Золото, діаманти, зуби виколупати, голову відрізати й мені принести,
– заявив російський командир.
Що цьому передувало: коротко
- Генеральний прокурор України Андрій Костін 18 червня повідомив про новий воєнний злочин окупантів. Росіяни стратили ще одного українського військового на території Донецької області.
- Костін розповів, що Офіс генпрокурора отримав інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців. А натомість окупанти наказали вбити їх з винятковою жорстокістю – шляхом обезголовлення.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що звірства, які чинить Росія, є свідомою та цілеспрямованою політикою агресора. Він підкреслив, що нелюдське ставлення до полонених та страти для залякування відбуваються постійно.