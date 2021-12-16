Обговорили інвестиції: Зеленський у Брюсселі зустрівся з канцлером Австрії

У рамках саміту Східного партнерства 15 грудня в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Пресслужба глави держави повідомила теми розмови.

Це, зокрема, зміцнення українсько-австрійської співпраці у різних галузях. Також президент Зеленський привітав пана Негаммера зі вступом на високу посаду (це сталося 6 грудня).

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Володимир Зеленський на саміті Східного партнерства поговориив із Карлом Негаммером

Передусім президент України привітав Карла Негаммера з призначенням на високу посаду (6 грудня той очолив федеральний уряд Австрії). Далі зауважив, що спільне історичне минуле та повага до базових цінностей допоможуть і надалі зміцнювати українсько-австрійську співпрацю.

Частина наших домовленостей (досягнутих під час візиту Зеленського до Австрії ще у вересні 2020, – 24 канал) уже реалізується, австрійський бізнес визнає позитивний ефект реформ в Україні та відкриває нові перспективи на нашому ринку,

– заявив Зеленський.

За даними ОП, Австрія обіймає 6 місце серед найбільших інвесторів в економіку України. Двостороння торгівля зросла на 63% за минулі 9 місяців. Глава держави переконаний, що:

Є перспективи і подальшого зростання.

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Окремо Володимир Зеленський висловив сподівання, що Австрія зафіксує підтримку європейської перспективи України у спільній декларації.

Володимир Зеленський 15 та 16 грудня перебуває у Брюсселі на саміті Східного партнерства. Він вже зустрівся з:

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