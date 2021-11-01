Обговорили нагальні питання: Зеленський у Глазго зустрівся з Меркель

Президент Володимир Зеленський і канцерка Ангела Меркель провели перемовини. Політики обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі та політичну кризу в Європі.

Глава української держави та очільниця Німеччини зустрілися на кліматичному саміті у Глазго. Про це Володимир Зеленський повідомив на в своєму твітері.

Читайте також Окуповані екобомби, – Зеленський заговорив про Донбас і Крим в ООН

Під час зустрічі з Ангелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу в Європі та шляхи її подолання,

– зазначив президент.

Політики також обговорили актуальні питання відносин України та Німеччини.

Президент зустрівся з Меркель у Глазго / Фото з твітера Володимира Зеленського

Ситуація на Донбасі: коротко

Журналісти Washington Post раніше писали, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. За даними видання, це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.

Однак українські розвідники запевнили, що уважно стежать за всіма переміщеннями сил окупанта і зміною їхньої чисельності та зазначили, що російських військових не побільшало біля кордону.

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявляла, що Ангела Меркель працюватиме над організацією зустрічі в нормандському форматі до останнього дня перебування на посаді.

Текст публікації Володимира Зеленського:

Під час зустрічі у Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу в Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини.