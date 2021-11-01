Обговорили нагальні питання: Зеленський у Глазго зустрівся з Меркель
Джерело:Володимир Зеленський у твітері
Президент Володимир Зеленський і канцерка Ангела Меркель провели перемовини. Політики обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі та політичну кризу в Європі.
Глава української держави та очільниця Німеччини зустрілися на кліматичному саміті у Глазго. Про це Володимир Зеленський повідомив на в своєму твітері.
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Під час зустрічі з Ангелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу в Європі та шляхи її подолання,
– зазначив президент.
Політики також обговорили актуальні питання відносин України та Німеччини.
Ситуація на Донбасі: коротко
- Журналісти Washington Post раніше писали, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. За даними видання, це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.
- Однак українські розвідники запевнили, що уважно стежать за всіма переміщеннями сил окупанта і зміною їхньої чисельності та зазначили, що російських військових не побільшало біля кордону.
Текст публікації Володимира Зеленського:
Під час зустрічі у Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу в Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини.