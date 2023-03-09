Як Казахстан допомагає Росії обходити санкції: громадський діяч назвав методи імпорту

Казахстан та Росія мають найдовший спільний митний кордон у світі. Це значно впливає на розвиток економічних відносин між країнами.

Про це 24 Каналу розповів бізнесмен, громадський діяч, медіаменеджер з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, багато російських компаній перенесли свої головні офіси до Казахстану.

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Російські схеми в Казахстані

Арман Шураєв пояснив, що протягом останніх 15 років Казахстан та Росія діють в межах митного союзу.

"Ще є ОДКБ та багато інших дуже токсичних для Казахстану союзів, в яких ми беремо участь вже багато років", – зазначив він.

Втім, за його словами, так бути не має, тому варто змінювати законодавство.

"Звісно, зараз є дані, що допустимо кількість смартфонів, які закуповував Казахстан, раптом у якийсь дивний спосіб збільшилася в 10 разів, ніж за рік до цього. Зрозуміло, що усе це проходить через якісь схеми у РФ", – розказав громадський діяч.

На його думку, з цим керівництво Казахстану активно бореться.

Для того, щоб вести роботу по контролю введення санкцій, наше керівництво навіть дозволило Мінфіну США повністю контролювати всі фінансові операції,

– зосередив увагу він.

За словами Шураєва, Казахстан не захоче опинитися під санкціями, завісами, за якими наразі опинилася Росія. Відтак дії влади держави спрямовані на зміну ситуації.

Арман Шураєв розказав, як Росія використовує Казахстан для ведення бізнесу та імпорту товарів: дивіться відео

У Казахстані менше корупції

Громадський діяч повідомив, що найбільша проблема, яка наразі заважає, це величезний кордон між Росією та Казахстаном довжиною 7,5 тисяч кілометрів. Це найдовший сухопутний кордон у світі.

Тут потрібна не лише добровільність, але і дуже багато інструментів, які відволікають увагу, та технічних ресурсів для того, щоб перекритий сірий імпорт та решту речей,

– зазначив він.

На його думку, російським приватним підприємцям зараз дуже вигідно імпортувати до РФ товари через Казахстан. Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну багато компаній та фірм перенесли також свої головні офіси та фіали в сусідню країну.

"У нас податковий режим набагато демократичніший та простіший, ніж у РФ. Менше корупції і все цифровізовано", – наголосив він.

За його словами, навіть в таких умовах бізнес намагається підтримувати Україну, продаючи справи за підвищеною ціною та віддаючи націнку на потреби ЗСУ.

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