Обіцянки реформ, жарти та іноземні оглядини: про що говорили на форумі YES 2019

На Ялтинському форумі YES три дні шукали щастя, говорили про популізм і влаштовували міжнародні оглядини для президентської команди. За цей час політики нової української влади анонсували реформи і привідкрили завісу своїх політичних планів, а в кулуарах вперше з'явився олігарх Ігор Коломойський.

"Щастя зараз" – це гасло стало темою цьогорічного форуму. Його проводять уже в шістнадцяте, після анексії Криму – традиційно в Мистецькому арсеналі.

Важливо! Я вів маленьку боротьбу, про яку ніхто не знав, – Сенцов завітав на форум YES

Цьогоріч дослідили потреби людей для щастя. До прикладу, українці найбільше прагнуть благополуччя своїх дітей. І разом з китайцями найбільш оптимістична нація – вірять, що будуть щасливі за 5 років.

Форум став майданчиком для кулуарної розмови Заходу й нової української влади. Світові лідери їхали попередити: популізм – це небезпечно. Команда ж Зеленського спробувала їм пояснити себе. Мовляв, у них є почуття гуморі і серйозні наміри, а в команді – авторитетні реформатори.

Економічне диво для України

Про це, а також перепис населення вже цього року та реформу всієї системи – говорив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Це його перший публічний виступ за майже місяць на посаді.



Олексій Гончарук на форумі YES / Фото Марії Писаренко

Гончарук наголосив, що у найближчі п’ять років вони планують зростання економіки до 40%. Так спершу хочуть відкрити ринок землі та почати її продавати, потім провести масштабну приватизацію та навести лад з монополіями. Долучитися до розвитку країни Гончарук закликав і інвесторів. Він наголосив, що зараз зайти в Україну дешево, але натомість можна заробити чимало грошей.

Торкнулися і питання "Північного потоку-2", який будує Росія поза межами української газо-транспортної системи. Гончарук нагадав, що не потрібно сподіватися, що інші країни будуть підривати свою економіку заради України.

Нам потрібно почати тверезо дивитися на світ. Кожна країна буде захищати свій бізнес, своїх інвесторів, своїх громадян, свої території та інтереси. Ми маємо робити так само та будувати свої плани,

– відповів Гончарук.

У залі конференції Ялтинська європейська стратегія його слухали не лише українські політики й експерти, а й іноземні гості. Чимало з них – класичні західні політики, які до обіцянок молодих ставляться скептично.

Якою має бути українська школа

Міністерка освіти і науки Анна Новосад зазначила, якщо вони не почнуть із системи шкільної освіти, то успіху не досягнуть.

"Кого ми хочемо бачити випускниками шкіл? Можливо більше гуманітаріїв, більше інженерів – я не знаю, нам потрібно це разом з вами обговорювати. Але я точно знаю, що щасливими будуть лише ті особистості, які зможуть бути творчими, відкритими та здатними робити власний вибір", – сказала Новосад.



Анна Новосад на форумі YES / фото з офіційної сторінки Міносвіти

Українська школа, на жаль, перейняла всі негативи, які були в радянській системі, констатувала Новосад. Тож ще одне завданням Міністерства освіти – зміна системи відносин між учнями і вчителями у школах.

Дуже часто вона (школа) побудована на страху і боязні, який пронизує всі стосунки: вчитель-учень, учень-директор, директор-міністерство... Якщо ми не заберемо цей страх, який сковує будь-який творчий потенціал – говорити про успішних і щасливих громадян ми не зможемо, – підсумувала посадовиця.

Заяви Зеленського на форумі YES

Напередодні у цьому ж переконував і Володимир Зеленський. Іноземні гості спостерігали за ним і досі з подивом і цікавістю. Президент говорив образно, і опитував залу, що для них щастя, а Україну порівняв із родинним столом, за яким є порожні стільці. Він запевнив, що з Донбасу члени цієї родини повернуться з перемогою, а з полону – уже зовсім скоро.



Зеленський на форумі YES

Щоб зробити Україну щасливою, на думку Зеленського, потрібно побороти ворога й не лише зовнішнього.

Треба побороти бідність, корупцію і, вибачте, заздрість. Щастя української родини – всі за столом, без порожніх стільців. Громадянам треба повернути віру у справедливість. Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах,

– додав Зеленський.

Появу Олега Сенцова вітали стоячи, гості плакали і гаряче аплодували. Він подарував Зеленському свою тюремну банку з-під чаю із біркою в'язня.

Кулуарами конференції ходять світові лідери, президенти Естонії і Фінляндії, екс-генсек НАТО Андерс фог Рассмусен, колишні очільники Британії, Катару, Колубмії. Утім, їх усіх своєю появою затьмарив український олігарх Ігор Коломойський. Він вперше прийшов на форум. Натовп журналістів влаштував йому годинний допит під камерами.



Коломойського теж побачили в кулуарах

"95 Квартал" та жарти англійською

VIP-гостей частували у зоні, закритій для преси. Там Коломойського обіймав організатор Ялтинського форуму олігарх Віктор Пінчук. Попри те, що десятиліття у Лондоні намагався відсудити у нього 2 мільярди доларів.

Розважати їх прийшов "95 Квартал", жартували англійською. Над мініатюрами про міжнародні відносини та Юлію Тимошенко з косою сміялися і українці, і європейці. На сцені вперше разом з'являються оригінал і копія – Зеленський та актор Юрій Великий, який тепер пародіює президента.

Зеленський виступає з актором, який його пародіює: відео

Які насправді враження з Києва додому повезуть сотні іноземних гостей конференції – покаже зустріч Зеленського і Трампом. Її в американському посольстві обіцяють уже наприкінці вересня. А ще – майбутня заява Міжнародного валютного фонду. Нині його делегація якраз у Києві і вирішує, чи варто Україні видати новий фінансовий транш.

Що відомо про форум YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.