Обіцяю, до кінця року, – Лукашенко про громадянство українцям у Білорусі
9 серпня 2021 , 16:53Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олександр Лукашенко пообіцяв українцям в Білорусі видати громадянство. Він запевнив, що видадуть його до кінця 2021 року.
Самопроголошений президент країни зробив відповідну заяву 9 серпня. Це трапилось під час "Прямої лінії".
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Лукашенко пообіцяв громадянство українцям, які проживають в Білорусі
Він запевнив, що до кінця 2021 року громадянство повинні отримати всі українці.
Тільки виробіть систему, щоб вони могли написати заяву. Я знаю цих людей. Обіцяю, до кінця року. Всі повинні до кінця року отримати громадянство,
– зауважив Лукашенко.
До речі, 5 серпня Олександр Лукашенко підписав указ, за яким можна позбавляти громадянства "за участь в екстремістській діяльності".
Останні заяви Олександра Лукашенка
- 9 серпня Лукашенко також заявив, що Росія готувала майже тисячу осіб, щоб допомогти йому боротися з протестами. Однак самопроголошений президент заявив, що має в резерві цілу армію і готовий будь-коли вивести її на вулиці.
- Також він відзначився заявою, що нібито Україна причетна до підготовки бойовиків. Їх, мовляв, перекидають на територію Білорусі.
- Ба більше, він додав, що готовий переступити через Будапештський меморандум та визнати окупований Крим російським.