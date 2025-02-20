"Пудель Путіна": газета Daily Star принизила Трампа своєю новою обкладинкою

Британська щоденна газета Daily Star опублікувала обкладинку з Трампом у вигляді пуделя Путіна. Це сталося на тлі суперечливих заяв Трампа на адресу Зеленського.

У Білому домі також опублікували "обкладинку" у стилі Time з Трампом у короні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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ЗМІ висміюють Трампа на тлі його лестощів Путіну

Британська щоденна газета Daily Star помістила на обкладинку Трампа у вигляді Пуделя, якого вигулює Путін. Це стало реакцією на його нещодавні висловлювання на адресу президента України Володимира Зеленського.



Обкладинка Daily Star

Своєю чергою Politico опублікували обкладинку з політиками Європейського Союзу.



Обкладинка Politico

Не менш резонансною стала й реакція на це Білого дому. На сторінці відомства опублікували обкладинку у стилі Time, назвавши умовний журнал "Trump" та помістивши на обкладинку американського президента у короні.

"Мангеттен та весь Нью-Йорк врятовані. Нехай живе король!", – написав Трамп у соцмережі Truth Social, коментуючи скасування плати за в'їзд у центральну частину Нью-Йорка. ЇЇ впровадили за адміністрації Байдена для боротьби із заторами на Мангеттені та забрудненням повітря у місті.



Пародія на обкладинку Time від Білого дому / @WhiteHouse у X