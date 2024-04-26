Військовий відверто відповів, що думає про обмеження для чоловіків за кордоном

Чоловіки мобілізаційного віку зможуть отримати паспорти лише на території України, вирішив уряд України. Пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку заборонено.

В ефірі 24 Каналу командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко прокоментував відповідне рішення.

Важливо "Можемо ухвалити будь-яке рішення": ОП про обмеження консульських послуг за кордоном

За його словами, передумовою отримання консульських послуг, наприклад, закордонних паспортів є актуалізація своїх даних і заповнення необхідних паперів для військового обліку.

"Тобто, якщо ти перебуваєш за кордоном, ти маєш актуалізувати свої дані, стати на військовий облік, і після цього держава виконає свою функцію – видасть

тобі необхідний пакет документів", – зазначив Федоренко.

Я вважаю, що це абсолютно нормальний і закономірний крок. Всі, хто є громадянами України, мають усвідомлювати, що державу потрібно захищати. Навіть, якщо вони на поточний момент перебувають за кордоном,

– наголосив командир.

Він пояснив, що є люди, які весь час біжать від війни, наприклад, Афганістан, Грузія чи інші країни. Наша держава дуже активно і щиро приймала всіх, хто потребував укриття від бойових дій. На поточний момент цих людей війна наздогнала в Україні.

З плином часу, якщо, не дай Боже, противник реалізує свої наміри, – війна наздожене й в інших країнах, які зараз є країнами Європейського Союзу і входять до складу НАТО.

"Тому кожному з нас, напевно, написано долею захистити свою родину, свою домівку, свою країну зі зброєю в руках, на полі бою. Захистити весь цивілізований світ і можливість наших дітей бути в безпеці, здобувати надійну освіту і жити. У тому числі з можливістю насолоджуватись, а не ховатися весь час від ракетно-бомбових ударів", – наголосив Федоренко.

Він додав, що повністю підтримує державу в тих заходах, які зараз реалізуються. Проте вважає, що в певних напрямах вони мали бути навіть більш наполегливі.

Що відомо про обмеження консульських послуг за кордоном