Фінляндія і Канада дозволила ЗСУ бити своєю зброєю по Росії

Очільниці МЗС Фінляндії та Канади офіційно заявили, що їхньою зброєю Україна може бити по території Росії. Адже це необхідно для самозахисту.

Це питання стало предметом публічних дебатів після того, як генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу скасувати деякі обмеження на удари по Росії західною зброєю.

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Позиція Фінляндії щодо ударів по території Росії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила виданню Uusi Suomi, що її країна не обмежувала Україну в ударах по Росії.

Валтонен зазначила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самозахисту.

Фінляндія не встановила жодних конкретних обмежень на свою матеріальну допомогу Україні, але припускає, що матеріали будуть використовуватися відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає в себе удари по військових об'єктах на території агресора, які необхідні для самозахисту,

– сказала Валтонен.

Україна може бити по Росії канадською зброєю

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час пресконференції також заявила, що Україна може бити по території Росії зброєю. Вона також зауважила, що Канада взагалі не говорила ні про які умови при передачі зброї Києву.

Жолі наголосила, що це питання дуже важливе.

Чому? Тому що Росія не має "червоних ліній", і тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці. І в Канаді немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами,

– заявила вона.

До слова, нещодавно повідомлялося, що президент США Джо Байден думає над тим, аби надати Україні дозвіл завдавати ударів по території Росії американською зброєю.