У Міноборони сказали, коли на ВЛК почнуть викликати тих, кого раніше визнали обмежено придатними

На початку квітня Володимир Зеленський підписав закон щодо скасування статусу "обмежено придатний". Уже відомо, коли почнуть викликати до ВЛК тих, то раніше його мав.

Про це розповів заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, передає 24 Канал.

До теми В Україні скасовано статус "обмежено придатний"

Уже цієї весни

Посадовець зауважив, що президент підписав закон №10313, який скасовує висновок ВЛК "обмежено придатний".

Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними,

– підкреслив Гаврилюк.

Що треба знати про проходження ВЛК

Відповідно до закону, громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні впродовж 9 місяців пройти повторний медогляд.

Комісія має визначити, до якої тепер категорії належить людина.

Однак, огляд буде можливий після того, як підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, наказ №402 Міноборони, будуть приведені у відповідність із цим законом. До цього часу ВЛК не матимуть правового підґрунтя діяти за нормами, які закріплює закон №10313.

Відтепер є лише два висновки ВЛК – "придатний" і "непридатний" до військової служби.