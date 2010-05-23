Між Україною та Росією відбувається великий обмін полоненими: що відомо станом на зараз

23 травня розпочався великий обмін полоненими між Україною та Росією. Очікується, що він розтягнеться на кілька днів.

16 травня під час переговорів у Стамбулі делегація України та Росії домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". 22 травня стало відомо, що сторони обмінялися списками для обміну, передає 24 Канал.

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