Захисника Зміїного повернули з російського полону у день народження
12 червня 2023, 01:33Читать новость на русском
Джерело:МВС України
В рамках обміну військовополоненими, який відбувся 11 червня, Україна повернула додому 95 захисників. Для одного з них цей день видався подвійним святом.
У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у звільненого з полону прикордонника 11 червня день народження. Воїн захищав острів Зміїний.
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Скільки років виповнилося захиснику
Повідомляється, що імениннику у день обміну виповнилося 28 років. Однак МВС поки що тримає ім'я воїна у таємниці.
Що відомо про черговий обмін військовополоненими
- В рамках останнього обміну вдалось повернути до України оборонців "Азовсталі", Бахмута, Маріуполя та острова Зміїний. У списку – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники.
- Серед них – 93 рядових та сержанта та двоє офіцерів. Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь". Багато захисників перебували в полоні пораненими.
- Водночас до російських вояків під час процедури навідався командир Російського добровольчого корпусу Денис з позивним "Вайт Рекс". Він запропонував окупантам добровільно вступити до лав добровольчого формування. Неочікувано, один із полонених погодився "визволяти" Росію разом з повстанцями.
- Добровольцем виявився Владислав Ізмайлов з Самари, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнера". Він відмовився від обміну і виявив бажання стати бійцем РДК. Пригожин заявив, що Ізмайлов "відповість за свою зраду смертю".