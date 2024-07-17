"Я досі повірити не можу": емоційні кадри після повернення 95 українських воїнів із полону
Джерело:Координаційний штаб
В Україну в середу, 17 липня, вдалося повернути з російського полону 95 українських воїнів. В обміні полоненими допомагали ОАЕ.
У цьому обміні – усі чоловіки. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.
Дивіться також З російського полону повернувся 21-річний захисник з Яворова Юрій Кузьмич
Серед звільнених – оборонці "Азовсталі" та зниклий безвісти
Українські захисники після того, як ступили на рідну землю, сповістили радісні звістки своїм рідним.
Я досі повірити не можу,
– сказав один із них.
На опублікованих кадрах видно перші емоції воїнів після повернення додому. Один із них повернувся з полону у свій день народження.
Воїни емоційно реагували на повернення додому: дивіться відео
Загалом Україні вдалося звільнити 88 рядових та сержантів і 7 офіцерів. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, "Азовсталі" та ті, хто воював на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках.
Обміняли також одного з моряків, який на початку повномасштабного вторгнення перебував у складі Макарівської ТрО на Київщині: його під час видавання гуманітарної допомоги місцевим мешканцям взяли в полон буряти.
Серед звільнених є й учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", щоб допомогти заблокованим там підрозділам.
Один із повернених з полону вважався зниклим безвісти.
95 українських воїнів повернулися з полону: дивіться відео
Це вже 54-й обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення. Загалом із російського полону вдалося повернути 3405 людей.