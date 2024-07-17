Люди виходили з прапорами і зупиняли автобуси, щоб привітати звільнених з полону воїнів

До України у середу, 17 липня, повернули з російського полону 95 українських захисників, більшість з яких перебувала у полоні з 2022 року. Із поверненням додому їх вирішили вийти та привітати десятки українців.

Мешканці населених пунктів, повз які проїжджали автобуси зі звільненими захисниками, вітали їх із поверненням. Щемливі кадри зустрічі опублікували у соцмережах.

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Люди зустрічали звільнених воїнів із прапорами

Після повернення з російського полону українські військові побачили, як десятки дорослих та маленьких українців зустрічали їх із прапорами.

Люди зупиняли автобуси, щоб привітати звільнених захисників із першими хвилинами на рідній землі.

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Загалом у цьому обміні Україні вдалося повернути 88 рядових та сержантів і 7 офіцерів. Серед звільнених є оборонці Маріуполя та "Азовсталі", воїн, що вважався зниклим безвісти, учасник "повітряного мосту", який добровільно літав на гвинтокрилі на "Азовсталь", щоб допомогти заблокованим там підрозділам. А ще серед звільнених був захисник, який повернувся додому у свій день народження.