Звільнений з полону захисник дізнався, що стане дідусем: відео щемливої розмови з донькою
- Один із військовослужбовців, звільнених з російського полону, дізнався під час розмови з донькою, що стане дідом.
- Його зять продовжує перебувати на фронті, захищаючи Україну від російської навали.
19 червня в Україну повернулася ще одна група воїнів, звільнених з російського полону. Один із військовослужбовців дізнався, що скоро стане дідусем.
У мережі показали щемливі кадри його першої розмови з донькою, передає 24 Канал.
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Звільнений воїн дізнався, що стане дідусем
Дівчина розповіла своєму татові, що його всі чекали, але не могли повірити, що він нарешті знову буде вдома.
Батько поцікавився, як у неї справи. На що дівчина повідомила щасливу звістку.
У мене все добре, тату. Я вагітна. Я чекаю на дитинку…
– сказала вона.
Військовий не зміг стримати сліз.
Його зять наразі перебуває на фронті та продовжує захищати Україну від російської навали.
Звільнений з полону воїн дізнався, що стане дідусем: дивіться відео
Нагадаємо, що у свій день народження повернувся з полону один із захисників. Йому 19 червня виповнилося 45 років.