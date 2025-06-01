СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими 19 червня
- 19 червня відбувся обмін полоненими, під час якого повернули тяжкохворих та поранених.
- Звільнені бійці були представниками різних військових структур, більшість з них перебували у полоні з 2022 року.
- СБУ показала ексклюзивні фото та відео обміну.
У четвер, 19 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими. СБУ показала ексклюзивні фото та відео.
В рамках цього етапу обміну повернулися тяжкохворі та поранені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
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СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полонених
В рамках чергового обміну полоненими з російського полону повернулися тяжкохворі та поранені. Більшість зі звільнених бійців перебували у полоні ще з 2022 року.
Це представники Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
СБУ показала ексклюзивні фото з обміну полоненими
Обмін полоненими 19 червня – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур.
19 червня відбувся черговий обмін полоненими: дивіться відео СБУ