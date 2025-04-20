Прикордонники показали зворушливе відео обміну полоненими перед Великоднем

Напередодні Великодня, у суботу, 19 квітня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 277 українців.

Державна прикордонна служба України показала ще одне зворушливе відео події, передає 24 Канал. Там подякували бійцям за силу та витримку.

Дивіться також Їхали в одному автобусі: мама та син з "Азовсталі" зустрілися на обміні після 3 років полону

Нові кадри обміну полоненими

У межах обміну полоненими повернули 246 захисників, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. В Україні зустріли захисників з гарнізону Маріуполя, нацгвардійців, військових моряків, воїнів ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Їхні голоси тремтять від хвилювання. Вони читають вірші, народжені в неволі. Вони співають пісні, написані в темряві очікування. Вони дзвонять рідним і відпускають довго стримані сльози,

– написали в ДПСУ.

Прикордонники показали обмін полоненими: дивіться відео

До слова, більшість серед звільнених – це молодь після 2000 року народження. Обмін 19 квітня став четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення.