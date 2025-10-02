Його дружина Наталія Грибан розповіла 24 Каналу, як дізналась, що її коханий потрапив на обмін. Вона поділилась своїми емоціями та історією чоловіка у російському полоні.

Як Богдан потрапив у полон та як повернувся із неволі?

Наталія чекала чоловіка з полону від початку війни – 24 лютого 2022 року. Росіяни зайшли на Чорнобильську атомну електростанцію. Військовий НГУ Богдан Грибан охороняв цей об'єкт. Звідти його та інших людей 31 березня вивезли до Білорусі.

На жаль, у Наталії довгий час не було ніякої інформації про стан її чоловіка у полоні. Тільки звільнені з полону, які поверталися в Україну, розповідали.

Один раз був відеодзвінок – у листопаді 2023 року. Тільки тоді один раз побачила свого чоловіка. Буквально одну хвилинку нам дали поспілкуватися і все,

– пригадала жінка.

Вона просто їздила в Координаційний штаб, щоб мати хоч якусь інформацію про Богдана. Знала, у яких обмінах його точно не буде, але сьогодні, 2 жовтня 2025 року, вона отримала повідомлення і дзвінок.

В Координаційному штабі сказали, що мій чоловік в нашій рідній Україні,

– сказала Наталія.

Одразу після цих слів, вона вже не пам'ятає, як доїхала зі Славутича до Чернігова.

Я просто стою біля обласної лікарні, чекаю на чоловіка. Зараз просто такі емоції, розумієте – я буду зустрічати чоловіка! Мені найголовніше треба зустрітися, щоб не втратити свідомість,

– наголосила Наталія.

Вона все ж побачилась зі своїм коханим і перше, що він почув від неї було: "Коханий, я тебе дуже-дуже кохаю, дуже-дуже чекала і нарешті дочекалась".

Це була надзвичайно емоційна зустріч. Наталії важко передати свою радість, але, за її словами, це найкраще, що може бути.

Яким із полону повернувся Богдан Грибан?

Наталія підкреслила, що її чоловік дуже схуд.

Полон – це не санаторій, але все покаже реабілітація. Він візуально дуже змінився, але найголовніше, що живий і в Україні. Ми не могли наобійматись, націлуватись і надивитись одне на одного,

– додала вона.

Зараз на Богдана чекає реабілітація. Наталія сподівається, що їй дозволять відвідувати чоловіка якомога частіше, а поки вони спілкуватимуться телефоном. Вона вірить, що у майбутньому у них буде все дуже добре.

