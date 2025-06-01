"Зробив усе, що міг": додому повернувся львів'янин пан Зеновій, який втратив руку у полоні

У п’ятницю, 20 червня, Україна провела новий обмін полоненими. Зокрема, додому повернувся пан Зеновій зі Львова. Захисник перебував у полоні 15 місяців та втратив руку.

Пан Зеновій отримав важке поранення, однак окупанти не надали йому медичної допомоги, а навпаки – чотири дні били. Про це пише 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

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"Чотири дні били, мучили замість того, щоб у лікарню везти. Коли привезли – рука була втричі більша від звичайної. Якби допомогли одразу, то рука була б. Повертаюся додому. 15-й місяць мого полону. Я на своєму місці зробив все, що міг, а далі – вибачте", – розповів боєць.

Пан Зеновій поділився, що вже подзвонив до сина та повертається додому.

Захисник пан Зеновій розповідає про полон: дивіться відео

Нагадаємо, 20 червня відбувся новий етап обміну полоненими. Україна повертає з полону важкопоранених і тяжкохворих захисників. Більшість з них перебувала у російському полоні понад два роки. Додому повертаються захисники Маріуполя, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей. Серед них є воїни ЗСУ, Національної Гвардії, Прикордонної служби.