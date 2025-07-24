Всі перебували у полоні понад три роки: з полону додому повернулися захисники ЧАЕС
- 23 липня Україна та Росія провели обмін полоненими, додому повернулися 13 бійців Національної гвардії, які обороняли Чорнобильську АЕС.
- Серед звільнених – важкохворі та поранені військові; обмін був результатом зусиль українських фахівців та міжнародних партнерів.
Україна та Росія 23 липня провели дев'ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. В рамках обміну додому повернулися 13 бійців Національної гвардії, які обороняли Чорнобильську АЕС в перші дні повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.
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Україна та Росія провели обмін полоненими
Захисники ЧАЕС перебували у ворожому полоні понад три роки.
Серед звільнених – важкохворі та поранені військові. Їхнє повернення стало результатом тривалої роботи українських фахівців та міжнародних партнерів.
У Міненерго наголосили, що це надзвичайно важлива гуманітарна подія, яка підтверджує принципову позицію України в боротьбі за кожного свого захисника.
Найцінніше, що має Україна, – це її люди. І наше завдання – робити все можливе, щоб кожен наш захисник повернувся додому,
– додала міністерка енергетики України Світлана Гринчук.
Міністерство енергетики висловило подяку всім, хто був залучений до процесу повернення українців із полону, а також тим, хто щодня продовжує захищати енергетичну інфраструктуру країни.
Нагадаємо, під час обміну 23 липня з полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.
Цього разу крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити й офіцерів.