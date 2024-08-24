Україна повернула 115 захисників: у СБУ поділились ексклюзивними кадрами
Джерело:СБУ
Україна продовжує повертати своїх громадян із ворожого полону. Зокрема, на День Незалежності вдалося провести черговий обмін.
Відомо, що 24 серпня з полону вдалося звільнити ще 115 українців. Україна працює над поверненням кожного полоненого.
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Робота продовжується
Черговий обмін – результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Україна повернула своїх воїнів: дивіться фото СБУ
Життя кожного українця – найвища цінність!
– мовиться в повідомленні.
У Службі безпеки України зазначили, що працюють над дорученням президента України повернути з полону усіх українців.
Україна провела обмін: дивіться відео