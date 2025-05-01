Дехто був в полоні з 2022 року: щемливі кадри повернення захисників додому

В Україну у суботу, 24 травня, у межах обміну у форматі "1000 на 1000" повернулися ще 307 воїнів. Дехто із них потрапив у полон ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими показали щемливі кадри повернення захисників додому, передає 24 Канал.

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Кадри обміну полоненими 24 травня

Загалом із російського полону за 23 – 24 травня вдалося повернути 697 людей.

Президент Зеленський розповів, що у неділю, 25 травня, очікують третій етап обміну.

Автобуси зі звільненими із полону воїнами: дивіться відео

Обмін полоненими 24 травня: дивіться відео

На рідну землю у суботу ступили бійці ЗСУ, зокрема, дронщики Сил безпілотних систем, а також військовослужбовці Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Серед них є й ті, хто захищав Маріуполь.

Обмін полоненими 24 травня / Фото Володимира Зеленського

Перші кроки на рідній землі звільнених з полону: дивіться відео

Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, цього разу з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося повернути вперше.

Умєров розповів про обмін: дивіться відео

Дехто із бійців був у полоні ще з 2022 року, додав голова ОП Андрій Єрмак.

Звільнені воїни із полону 24 травня: дивіться відео