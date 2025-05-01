Не дамо, щоб в Київ зайшли вороги, – звільнені військові щемливо привітали киян з днем міста

25 травня завершився великий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Звільнені бійці привітали киян з Днем Києва, який за сумісництвом святкують цього ж дня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

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Військові привітали киян з днем міста

Українські захисники, які повернулися з російського полону 25 травня, записали відеозвернення, у якому лаконічно привітали киян зі святом.

Ми повернулися і ми не дамо, щоб у Київ зайшли наші вороги, о**и. Ми не допустимо цього,

– наголосили воїни.

Привітання звільнених військових з Днем Києва: дивіться відео

Зауважимо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець показав відео, на якому один із захисників, якого утримував ворог, після повернення на батьківщину заспівав пісню "Ніч яка місячна".

"Після полону – пісня. Після мовчання – українське слово", – написав Уповноважений з прав людини.

Окрім цього, у мережі показали кадри, як звільнені з полону воїни вперше за 3 роки куштують шоколад.