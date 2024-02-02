Перші зустрічі прикордонників з рідними після полону: щемливе відео

Днями Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Серед звільнених захисників були і прикордонники. Вони вже зустрілися зі своїми рідними.

Відомо, що з-поміж 207 звільнених з полону, 26 прикордонників. Серед яких захисники острова Зміїний, Маріуполя та Луганщини.

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Звільнені прикордонники зустрілися з рідними

В ДПСУ показали щемливі кадри зустрічі прикордонників з їхніми рідними. Зі сльозами на очах захисники обіймали коханих, дітей, батьків.

Момент зустрічі прикордонників з рідними: відео

Що відомо про останній обмін полоненими

31 січня Україна повернула з полону 207 чоловіків. Серед них є як і військові, так і цивільні люди.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що додому вдалося повернути молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук окупантів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш ніж за пів року її обміняли й разом з двома доньками вона оселилася в Дніпрі. На жаль, 14 січня 2023 року окупанти вдарили по їхньому будинку. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка.

Також додому вдалось повернути медиків, які рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі". А ще старшого лейтенанта, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве і двічі нагороджений орденом "За мужність".

У штабі розповіли, що в обміні сприяли та допомагали Об'єднані Арабські Емірати.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що це був 50 обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. За цей час додому вдалось повернути 3 тисячі 35 наших захисників.