Відбувся новий обмін полоненими: імена захисників і з яких вони областей

У п'ятницю, 4 липня, Україна та Росія провели новий обмін військовополоненими, завдяки якому додому повернулися молодші за 25, важкохворі та важкопоранені. Зокрема, з неволі звільнили засуджених Кремлем та бійців, яких вважали зниклими безвісти.

Місцева влада вже почала публікувати імена військових, які нині опинилися вдома. 24 Канал публікує офіційні дані від представників кожної області.

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Хто нині повернувся з російського полону