Відбувся новий обмін полоненими: імена захисників і з яких вони областей
У п'ятницю, 4 липня, Україна та Росія провели новий обмін військовополоненими, завдяки якому додому повернулися молодші за 25, важкохворі та важкопоранені. Зокрема, з неволі звільнили засуджених Кремлем та бійців, яких вважали зниклими безвісти.
Місцева влада вже почала публікувати імена військових, які нині опинилися вдома. 24 Канал публікує офіційні дані від представників кожної області.
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Хто нині повернувся з російського полону
Додому повертаються ще четверо волинян, звільнених з полону, повідомив голова ОВА Рудницький. Це: За попередньою інформацією, серед захисників, яких сьогодні визволили з полону, є троє жителів Львівщини, заявив глава ОВА Козицький. З полону повернувся житель Роменщини, який майже 39 місяців перебував у неволі, повідомила голова Роменської РВА Валентина Назаренко. Серед звільнених, попередньо, 5 мешканців Дніпропетровщини, повідомили в ОВА. Сімох військових із Запорізької області вдалось повернути додому з полону Росії під час сьогоднішнього обміну, повідомив очільник ОВА Федоров.
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Додому повертаються ще четверо волинян, звільнених з полону, повідомив голова ОВА Рудницький. Це:
За попередньою інформацією, серед захисників, яких сьогодні визволили з полону, є троє жителів Львівщини, заявив глава ОВА Козицький.
З полону повернувся житель Роменщини, який майже 39 місяців перебував у неволі, повідомила голова Роменської РВА Валентина Назаренко.
Серед звільнених, попередньо, 5 мешканців Дніпропетровщини, повідомили в ОВА.
Сімох військових із Запорізької області вдалось повернути додому з полону Росії під час сьогоднішнього обміну, повідомив очільник ОВА Федоров.