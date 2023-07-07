Українка на кордоні дізналася, що чоловіка вернули з полону й вирушила у Львів: зворушливе відео

Українка на кордоні з Польщею дізналась про те, що її чоловіка військового звільнили з полону. Жінка відразу зателефонувала дітям та вирішила повертатись у Львів.

На відео потрапили зворушливі кадри, на яких видно першу реакцію українки, яка неймовірно рада визволенню чоловіка-військового. Варто зауважити, що українського захисника повернули під час обміну 6 липня.

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Українка повернулась додому після радісної звістки

Українка Марія стояла на українсько-польському кордоні, коли їй повідомили, що її чоловік-військовий повернувся з російського полону.

Відразу після того, як їй зателефонували, жінка почала шукати можливість повернутись до Львова. Перед цим вона зателефонувала дітям та повідомила радісну звістку.

Я так довго цього чекала, що навіть не віриться до кінця,

– розповіла жінка.

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Далі патрульні поліцейські на першому блокпості допомогли жінці з речами та посадили в автомобіль, що рухався у сторону Львова. Жінка, яка швидко змінила свої плани, напевне, вже побачила або зовсім скоро побачить свого чоловіка.

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