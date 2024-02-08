Медик, що рятував людей на "Азовсталі", і рідні брати: у ГУР розповіли про обміняних полонених
Джерело:ГУР МО України
Україна 8 лютого повернула додому ще 100 військовополонених з Росії. Серед повернутих захисників були військові та медик, що обороняли "Азовсталь".
В українській розвідці наголосили, що це вже 51-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Обмін відбувся в межах роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України.
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У ГУР розповіли, кого з військовополонених вдалося звільнити
У розвідці зауважили, що серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.
У ГУР МО також розповіли, що всі визволені наші захисники – рядового та сержантського складу.
84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в тому числі 82 – оборонці "Азовсталі"). Решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках,
– зазначили представники розвідки.
У ГУР показали захисників, яких Україні вдалося повернути / Фото Координаційного штабу
Вони також сказали, що щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.
"Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа", – мовиться у дописі ГУР.
У відомстві висловили вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну. У ГУР зауважили, що з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3 135 захисників та захисниць.
Наостанок у розвідці запевнили, що продовжують наполегливо працювати, аби якнайшвидше повернути з полону всіх наших людей.
Україна повернула додому 100 захисників
- Володимир Зеленський ввечері 8 лютого розповів, що Україна врятувала з російського полону ще сотню своїх захисників. Більшість із них була оборонцями Маріуполя.
- Крім того, серед українських військовополонених були представники Нацгвардії, Держприкордонслужби, Збройних сил України, ТрО. Усі вони отримають новий одяг, телефони, зможуть смачно повечеряти та отримати необхідну медичну допомогу.
- Варто зазначити, що це вже другий обмін військовополоненими за понад тиждень. До цього попередній обмін відбувся 31 січня.