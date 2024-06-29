З російської неволі визволили 100 українців: у ГУР розповіли подробиці 53 обміну полоненими

У п'ятницю завершився 53 обмін полоненими, що розпочався 25 червня з визволення 90 захисників. До України також вдалося повернути 10 цивільних, яких ворог незаконно затримав на окупованих територіях, а також у Білорусі.

Подробиці в ефірі телемарафону розповів представник ГУР. Також Андрій Юсов наголосив, що сам факт утримання цивільних українців у російському полоні свідчить про геноцидний характер війни, передає 24 Канал.

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У ГУР розповіли деталі 53 обміну полоненими

Цієї ночі завершився 53 обмін з початку повномасштабної війни. Вдалося повернути 100 українців, як військових, так і цивільних (90 військових, 10 цивільних).

Загалом від 24 лютого 2022 з російського полону в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими визволили 3310 українців та українок, переважно військових.

Сам факт того, що ми сьогодні говоримо про повернення цивільних бранців з російської неволі є кричущим доказом на весь світ того, що російська війна проти українців є геноцидною, що ворог скоює воєнні злочини та ігнорує міжнародне гуманітарне право,

– наголосив Юсов.

Зауважив, що ці люди не мали б опинитися в жодному полоні. Їхні права не мали б бути обмеженими.

"Провина" цих людей – у тому, що вони не скорилися російській окупації,

– підкреслив представник ГУР.

Додав, що двоє священників греко-католицької церкви Гелета й Левицький були заарештовані під час молитви, за молитву і за те, що представляли українську церкву. Вони перебували у надзвичайно важких умовах під великим тиском.

Пан Наріман – за те, що не відмовився від своєї кримськотатарської та української ідентичності... Інші приклади – Олена Пех – вчителька, і про всіх можна так говорити", – зазначив Юсов.

Також наголосив, що в полоні агресора перебувають тисячі українських цивільних, і це – кричущий масштабний злочин з боку Росії.

Щодо умов утримання цивільних українців у порівнянні з військовими полоненими, Юсов окреслив, що все залежить від ситуації. Однак, у багатьох випадках цивільних утримують у не призначених для цього місцях, поза межами навіть "правових умов" країни-агресора.

До речі, цього разу частину заручників повернули з території Білорусі. Представник ГУР не уточнив деталей, як цього було досягнено. Втім, розповів, що це результат складної, кропіткої комплексної роботи.

Андрій Юсов додав, що загалом 53 обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів та Святого престолу у Ватикані. Наголосив, що Україна боротиметься, за кожного громадянина, де б вони не перебували.